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Политика

В Единый день голосования в Псковской области пройдут 38 избирательных кампаний

В Единый день голосования 10 сентября в Псковской области пройдут 38 избирательных кампаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Назначены выборы депутатов районных собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Усвятском районах и депутатов городских дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), довыборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, довыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку № 7, довыборы депутата Собрания депутатов ГП «Опочка» по одномандатному избирательному округу № 12, довыборы депутата Собрания депутатов ГП «Струги Красные» по одномандатному округу № 5, довыборы депутатов Собрания депутатов ГП «Дно» по многомандатному избирательному округу № 2, довыборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу № 1, довыборы депутата СП «Писковическая волость» по одномандатному округу № 1.

Предстоит заместить 396 мандатов.

На предстоящих выборах будут принимать участие порядка 508 тысяч избирателей. Будут задействованы более 4500 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 24 территориальных избирательных комиссий, которые являются организаторами выборов и 560 участковых избирательных комиссий.

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