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Общество

Розыск пропавшего в апреле великолучанина продолжает полиция

В Великих Луках полиция продолжает розыск пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, прямые светло-русые волосы.

Владимир Уткин был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94  или  02.

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