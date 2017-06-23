Розыск пропавшего в апреле великолучанина продолжает полиция

21:39, 23 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция продолжает розыск пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля текущего года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, прямые светло-русые волосы.

Владимир Уткин был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.