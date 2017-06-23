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Общество

Несвоевременная подготовка котельных выявлена в Стругокрасненском районе

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку принимаемых муниципальным предприятием, оказывающим услуги теплоснабжения, мер по подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что запланированные работы по проведению профилактических мероприятий с оборудованием ряда котельных на территории Стругокрасненского района в настоящее время осуществляются несвоевременно и не в полном объеме.

«Несвоевременная подготовка к работе и эксплуатации моет привести к срыву отопительного сезона, нарушению жилищных прав граждан, что недопустимо», - считают в прокуратуре. В связи с этим директор муниципального предприятия предостережён о недопустимости нарушений жилищного законодательства. 

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