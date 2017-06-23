Ямы на улицах Невеля заметила прокуратура
В Невеле выявлены нарушения закона при организации содержания автомобильных дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.
В ходе проверки установлено, что некоторые участки дорог с грунтовым покрытием в городе имеют выбоины, повреждения дорожного полотна, диаметр отдельных ям достигает 300 сантиметров, глубина - 8 сантиметров. Речь идет об улицах Октябрьской, Филатова, Пролетарской, участке дороги от улицы Гвардейской, 24 до улицы Пролетарской, 9, участке дороги на 2-м переулке Урицкого, от улицы Урицкого до магазина райпо.
В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес главы городского поселения «Невель» соответствующее представление.