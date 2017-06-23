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Общество

Ямы на улицах Невеля заметила прокуратура

В Невеле выявлены нарушения закона при организации содержания автомобильных дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что некоторые участки дорог с грунтовым покрытием в городе имеют выбоины, повреждения дорожного полотна, диаметр отдельных ям достигает 300 сантиметров, глубина - 8 сантиметров. Речь идет об улицах Октябрьской, Филатова, Пролетарской, участке дороги от улицы Гвардейской, 24 до улицы Пролетарской, 9, участке дороги на 2-м переулке Урицкого, от улицы Урицкого до магазина райпо.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес главы городского поселения «Невель» соответствующее представление.

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