В Невельском районе школа допустила нарушения при размещении отчётов об исполнении контрактов

11:12, 23 июня 2017, ПАИ

Невельская межрайонная прокуратура выявила в деятельности Опухликовской средней общеобразовательной школы нарушения в части несвоевременного размещения отчетов об исполнении контрактов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что контрактный управляющий образовательного учреждения опубликовал в Интернете отчеты об исполнении 11 контрактов на поставку товаров с нарушением установленного законом 7 дневного срока.

В этой связи межрайонный прокурор возбудил в отношении управляющего дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (за размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). УФАС России по Псковской области привлекло виновного к административной ответственности с назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей.