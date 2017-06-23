12 псковских организаций не провели спецоценку условий труда и получили штрафы

15:51, 23 июня 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ряд организаций, которые не провели на своих рабочих местах специальную оценку условий труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИС.

Внеплановые проверки были инициированы по информации о возможной угрозе жизни и здоровью работников указанных организаций из-за отсутствия информации об условиях их труда.

В июне в список привлеченных к ответственности вошли: Государственный природный заповедник «Полистовский», ООО «РТК-Телеком», «Лесэкспот», «Автотранспортное предприятие», «Линга», «Химл», «Техосмотр», «Мадия», «Созвездие», «ТВ-Ком», «Эко Альянс» и «Венера».

Некоторые работодатели не провели спецоценку рабочих мест, а ранее аттестацию рабочих мест, осуществляя свою деятельность с 1991, 1995, 2001 годов.