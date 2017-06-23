0
16:58
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
16:13
ФОТОФАКТ: Собачья упряжка на улицах Пскова
16:02
Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня
15:08
Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове
14:52
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
11:56
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
10:45
Открытие выставки «Псковские ерши»
Еще новости
Общество

12 псковских организаций не провели спецоценку условий труда и получили штрафы

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ряд организаций, которые не провели на своих рабочих местах специальную оценку условий труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИС.

Внеплановые проверки были инициированы по информации о возможной угрозе жизни и здоровью работников указанных организаций из-за отсутствия информации об условиях их труда.

В июне в список привлеченных к ответственности вошли: Государственный природный заповедник «Полистовский», ООО «РТК-Телеком», «Лесэкспот», «Автотранспортное предприятие», «Линга», «Химл», «Техосмотр», «Мадия», «Созвездие», «ТВ-Ком», «Эко Альянс» и «Венера».

Некоторые работодатели не провели спецоценку рабочих мест, а ранее аттестацию рабочих мест, осуществляя свою деятельность с 1991, 1995, 2001 годов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
ФОТОФАКТ: Собачья упряжка на улицах Пскова
23 июня 2017
ФОТОФАКТ: Собачья упряжка на улицах Пскова
Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2017
Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня
Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове
23 июня 2017
Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове 1
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
23 июня 2017
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
23 июня 2017
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
Открытие выставки «Псковские ерши»
23 июня 2017
Открытие выставки «Псковские ерши»
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область
22 июня 2017
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область 1

Идет загрузка...