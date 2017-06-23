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Общество

В проекте ремонта двора на Звездной, 16 увеличили количество парковочных мест

Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» и ремонт дворовой территории обсудил с жителями дома № 16 по улице Звездной депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Также на встречу был приглашен заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов.

Жители Звездной, 16 несколько лет ждали благоустройства двора, и в этом году адрес был включен в план ремонта дворовых территорий. Псковичи обсудили с депутатом, как будет выглядеть двор после ремонтных работ. Они задавали вопросы по проектно-сметной документации, интересовались шириной будущего проезда, устройством тротуара и зелеными насаждениями. Также горожане просили увеличить количество мест для парковки автомобилей. Соответствующие изменения будут внесены в проектную документацию.

«Хочу поблагодарить вас за неравнодушие. Мы обязательно учтем все пожелания. Работы планируется завершить не позднее первой половины октября. В свою очередь я призываю вас как хозяев этой территории осуществлять общественный контроль в ходе работ», - сказал Дмитрий Барабанов.

Напомним, что в 2017 году в Пскове запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.

Фото pskovgorod.ru

Кроме того, в Пскове действует пятилетний проект по благоустройству дворов «Формирование комфортной городской среды», который инициирован партией «Единая Россия». По этому проекту на благоустройство дворовых территорий (дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов на 2017 год) выделено около 40 миллионов рублей.

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