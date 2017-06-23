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107 тысяч похитила неизвестная из квартиры псковской пенсионерки

В Пскове неизвестная гражданка похитила сбережения у пожилой псковички. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, днем 21 июня на улице к женщине 1929 года рождения подошла неизвестная, которая рассказала, что, якобы, уезжает в другой регион. Она попросила псковичку оставить у нее дома на временное хранение ценности, пенсионерка согласилась и пригласила  новую знакомую  к себе в квартиру на улице Гражданской, где проживает одна. В квартире гостья попросила показать ей место, где хозяйка хранит свои сбережения. Затем она сообщила, что передумала оставлять у псковички свои ценности и ушла. Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что у нее исчезли 107 тысяч рублей.  

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Установлено, что злоумышленнице на вид 40 лет, она плотного телосложения, рост - 160 сантиметров, глаза - карие, волосы - темные, стрижка - короткая.

Всех, кто располагает информацией о данной гражданке или стал жертвой ее преступных действий, просят обратиться в полицию по телефону 02.

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