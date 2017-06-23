Международная медицинская конференция открылась в Псковской областной больнице

10:58, 23 июня 2017, ПАИ

23 июня в Псковской областной клинической больнице торжественно открылась научно-практическая конференция с международным участием «Современные медицинские технологии в клинической практике», 5-я по счету. Участников двухдневного профессионального форума, а это более 70 специалистов из Псковской области и соседних регионов, федеральных клиник Санкт-Петербурга и Москвы, а также партнеры из уникальной клиники Лондона, поприветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Самое важное в работе любого ведомства, любой организации — это профессиональные контакты. И в этом смысле конференция поможет найти нашим специалистам дополнительные ресурсы. Потому как от профессионализма каждого врача зависит уровень здравоохранения нашего региона», — сказала первый вице-губернатор и пожелала участникам мероприятия благополучия и профессионального роста.

В свою очередь главный врач медицинского учреждения Анатолий Волков назвал юбилейную конференцию значительным событием не только для больницы, но и всего региона, и рассказал о том, как из мероприятия для узкого круга специалистов Северо-Запада конференция выросла до форума с международным участием. Цель профессионального форума — привлечь максимальное количество молодых специалистов, тех, кто в будущем станет флагманом здравоохранения региона. Анатолий Волков выразил признательность всем участникам и гостям конференции, пожелав им наладить долгосрочные связи.

От имени профессионального сообщества к участникам конференции обратился председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Он пожелал коллегам получить профессиональное удовольствие от совместной работы, которое послужит на благо пациентов.

По окончании торжественных речей началась научная часть конференции. Она посвящена работе в секциях и научным докладам в области общей хирургии, нейрохирургии, хирургии аорты, химиоэмболизации, МРТ диагностики. С первым докладом об аспектах кардиохирургии выступил главный хирург Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гордеев. О своих профессиональных наработках также расскажут невролог Госпиталя святого Георгия Джорджио Ламбру (Лондон), доктор Консультативно-диагностического центра с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации Виктор Собко, нейрохирург Владимир Мануковский из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Псковские хирурги расскажут о проведенной в этом году экстренной уникальной операции на аорте, которая была сделана женщине, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Из-за невозможности обеспечить вмешательство открытым способом хирурги Псковской областной больницы провели операцию внутрисосудистым доступом. В обсуждении уникальности и сложности операции наряду со специалистами примет участие и сама пациентка.

В первый день ведущие британские и российские хирурги делились опытом проведения уникальных операций. В практическую часть ежегодной конференции вошли редкие нейрохирургические и люмбоскопические операции, мастер-классы по лечению онкозаболеваний, различные тренинги.

Добавим, что научно-практическая конференция «Современные медицинские технологии в клинической практике» на базе Псковской областной клинической больницы проходит в 5-й раз. Организаторы мероприятия — Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации и Псковская областная клиническая больница при поддержке администрации области, Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.