Устный ЕГЭ по иностранным языкам в резервный день сдадут более 6,5 тысяч выпускников

11:14, 23 июня 2017, ПАИ

23 июня в России наступил резервный день для сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов).

Заявление на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в резервный срок подали около 6,7 тысячи участников, из них около 5,9 тысячи будут сдавать английский язык, более 300 – немецкий язык, около 300 – французский язык, около 100 – испанский язык. Для организации экзамена по иностранным языкам будет задействовано около 400 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Также могут использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена – 15 минут.

Контролировать ход экзаменов будут более 800 общественных наблюдателей и около 1 тысячи онлайн-наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора. Видеонаблюдение во всех аудиториях, где проходит экзамен, будет вестись с онлайн-режиме.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в резервный срок участники сдавали 22 июня.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 6 июля.