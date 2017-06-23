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Общество

«Псковэнерго» повысит надёжность электроснабжения в четырёх районах области

В июне начались работы по капитальному ремонту на подстанциях 110 кВ «Дно», «Опочка», «Идрица» и «Славковичи» в рамках реализации ремонтной программы 2017 года. Затраты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на ремонт этих крупных питающих центров сетевой инфраструктуры составят 16,7 млн рублей (с НДС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

За лето на подстанциях будет выполнен ремонт выключателей и разъединителей 110-35 кВ, секций шин и ячеек КРУН 10 кВ, маслоприемников и другого оборудования в открытом и закрытом распределительных устройствах. Кроме того, планируется выполнить текущий ремонт силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения. Ремонт энергообъектов будет проводиться на действующем оборудовании, без отключения потребителей.

Подстанции «Опочка» и «Идрица» находятся в Западном транзите 110 кВ Новосокольники – Псков, ПС «Славковичи» - в Карамышевском транзите, а ПС «Дно» - в транзите Порхов-Шимск. Все эти энергообъекты эксплуатируются более 40 лет.

Выполненные энергетиками работы позволят повысить уровень надежности электроснабжения потребителей двух районных центров и ещё 427 населенных пунктов в Себежском, Дновском, Опочецком и Порховском районах с населением в общей сложности более 30 тыс. человек.

Приоритетным направлением ремонтной кампании «Псковэнерго» является выполнение требований всех технических норм эксплуатации в соответствии со сроками многолетних планов-графиков.

Объем финансирования ремонтной программы «Псковэнерго» в текущем году составит 225,3 млн рублей. На техобслуживание оборудования сетевого комплекса Псковской области будет направлено еще 127,4 млн рублей. 77 % всех видов ремонтных работ выполняются хозспособом силами специалистов «Псковэнерго» без привлечения подрядных организаций.

Традиционно пик основных ремонтных работ приходится на II-III кварталы года.
 

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