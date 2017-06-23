В Псковской области не зарегистрированы наркоманы, употребляющие кокаин, спайсы и морфин

11:33, 23 июня 2017, ПАИ

По данным на 1 января 2017 года в Псковской области было зарегистрировано 812 больных наркоманией. Об этом сегодня, 23 июня, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» заявил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, 15,1% нарокозависимых - женщины. 78,7% - граждане в возрасте от 20 до 39 лет, 20,2% - от 40 до 59, 6% - 18-19 лет и 2% - от 15 до 17 лет. При этом потребителей кокаина, спайсов, морфина в регионе не зарегистрировано.

За истекший период 2017 года в Псковской области было зарегистрировано 231 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 10 фактов связанных с контрабандой. Выявлено 57 лиц сбывавших наркотиков, на 26% увеличилось расследование преступлений, связанных со сбытом наркотиков. На 12% больше было выявлено преступлений с тяжким составом.

Всего по словам Сергея Титова было произведено 161 изъятие наркотических средств, всего изъято около 5 килограммов наркотиков. Чаще всего это марихуана, гашиш, амфетамин, метамфетамин.

Также за 5 месяцев текущего года были выявлены 383 административных правонарушений. Диагностику в наркодиспансере прошли 90 граждан. Было выявлено 11 несовершеннолетних, употреблявших наркотики.

Сейчас проводится операция «Мак-2017», напомнил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. По его словам, это значимое мероприятие для региона. «Количество произрастающих мака и конопли имеет место быть в Псковской области. Ранее утверждалось, что конопля у нас не растет и не созревает, это не так, поэтому данная операция очень значима», - пояснил он.

Сергей Титов отметил, что в 2017 году выявляемых преступлений будет больше, поскольку «управление заработало в полную мощность». Кроме того, работа ведется во взаимодействии с другими структурами.