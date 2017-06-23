0
14:52
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
11:56
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
10:45
Открытие выставки «Псковские ерши»
21:35
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область
20:23
Молодежный центр Пскова представил в Кампене проект программы Молодой Ганзы-2019
16:23
На улице Звёздной в Пскове по просьбам интернет-активистов сделают дополнительный пешеходный переход
16:19
Возможность обязательного чипирования собак обсудили в Псковском облсобрании
Еще новости
Общество

До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики

До 8% школьников Псковской области отказываются от анонимного тестирования на наркотики, которому предшествует псхихологическое. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления образования Сергей Николаев. «Хотя это просто выявление группы риска», - отметил он 23 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

С. Николаев обратил внимание на то, что все психологические тесты сейчас находятся в открытом доступе, то есть родители и сами могут его провести и выявить склонности к правонарушениям, бродяжничеству, употреблению запрещенных веществ и так далее.

Также он сообщил, что через некоторое время может поменяться методика тестирования, «чтобы сконцентировать внимание именно на группе риска, склонной к употреблению нркотических и психоактивных веществ».

Замначальника управления образования подчеркнул, что «всё начинается со школы», и призвал вести разъяснительную работу во взаимодействии. «Очень часто получается, что та информация, которая доносится из уст педагогов до родителей — это одно восприятие, а когда точно такая же — от лиц, которые приходят со стороны, в частности, сотрудников правоохраниетльных органов, она воспринимается совсем по-другому. Со стороны педагогов — нравоучение, со стороны лиц в погонах — предупреждающая, ограничительная информация», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
23 июня 2017
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
23 июня 2017
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
Открытие выставки «Псковские ерши»
23 июня 2017
Открытие выставки «Псковские ерши»
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область
22 июня 2017
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область 1
Молодежный центр Пскова представил в Кампене проект программы Молодой Ганзы-2019
22 июня 2017
Молодежный центр Пскова представил в Кампене проект программы Молодой Ганзы-2019
На улице Звёздной в Пскове по просьбам интернет-активистов сделают дополнительный пешеходный переход
22 июня 2017
На улице Звёздной в Пскове по просьбам интернет-активистов сделают дополнительный пешеходный переход
Возможность обязательного чипирования собак обсудили в Псковском облсобрании
22 июня 2017
Возможность обязательного чипирования собак обсудили в Псковском облсобрании
Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
22 июня 2017
Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...