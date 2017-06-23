До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики

11:56, 23 июня 2017, ПАИ

До 8% школьников Псковской области отказываются от анонимного тестирования на наркотики, которому предшествует псхихологическое. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления образования Сергей Николаев. «Хотя это просто выявление группы риска», - отметил он 23 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

С. Николаев обратил внимание на то, что все психологические тесты сейчас находятся в открытом доступе, то есть родители и сами могут его провести и выявить склонности к правонарушениям, бродяжничеству, употреблению запрещенных веществ и так далее.

Также он сообщил, что через некоторое время может поменяться методика тестирования, «чтобы сконцентировать внимание именно на группе риска, склонной к употреблению нркотических и психоактивных веществ».

Замначальника управления образования подчеркнул, что «всё начинается со школы», и призвал вести разъяснительную работу во взаимодействии. «Очень часто получается, что та информация, которая доносится из уст педагогов до родителей — это одно восприятие, а когда точно такая же — от лиц, которые приходят со стороны, в частности, сотрудников правоохраниетльных органов, она воспринимается совсем по-другому. Со стороны педагогов — нравоучение, со стороны лиц в погонах — предупреждающая, ограничительная информация», - сказал он.