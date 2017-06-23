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Общество

В Пскове можно круглосуточно пройти тест на наркозависимость

В Пскове можно круглосуточно пройти тест на наркозависимость. Об этом сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова 23 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, родители не всегда выявляют наркотическое опьянение у детей, и когда по итогам медкомиссии в военкомате становится известно, что ребенок принимал наркотики, для них это становится шоком.

Татьяна Антонова напомнила, что до 18 лет анализы можно сдать бесплатно. Результаты тестирования конфиденциальны, на учет подростки ставятся только с согласия семей даже при условии выявления признаков употребления наркотиков. «У нас не было конфликтов, что мы неправомерно поступили или что-то нарушили», - заверила она. При этом, начиная с 15 лет согласие на проведение анализов дает ребенок, а не его родители.

Зам главного врача добавила, что при желании родители могут провести тест дома, самостоятельно, купив необходимые тест-полоски в наркодиспансере.

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