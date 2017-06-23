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Общество

Заместитель главврача псковского наркодиспансера: У нас неплохие показатели, уклоняющихся от лечения мало

«У нас неплохие показатели, уклоняющихся от лечения мало», - заявила заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова, комментируя тему эффективности лечения от наркомании. Об этом она рассказала 23 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, лечение в реабилитационных центрах достаточно дорогостоящее, но есть возможность через совместную программу с соцзащитой ежегодно направлять туда 10 человек из региона. В этом году уже направлены 4 человека.

«Возможность бесплатного лечения есть, нужно только ею воспользоваться», - резюмировала Татьяна Антонова.

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