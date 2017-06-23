Овчарка помогла полиции задержать вора в Опочке

12:14, 23 июня 2017, ПАИ

В Опочке кинолог со служебной собакой помог полиции в кратчайшие сроки задержать гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 22 июня в бытовой постройке в районе улицы Железнодорожной неизвестный разбил оконное стекло и похитил оттуда бензопилу и электрорубанок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МО МВД России «Опочецкий», в составе которой находилась инспектор-кинолог Наталья Васильева со служебной собакой.

«Был обнаружен четкий след обуви. Однако, накануне прошел сильный дождь, что значительно осложняло работу. Тем не менее, немецкая овчарка Ница сразу взяла след. Вскоре он вывел на асфальт, по которому уже прошли десятки людей и проехали немало машин. Но тут помог встречный ветер», - рассказали в УМВД. Примерно через два километра собака привела полицейских к подъезду двухэтажного многоквартирного дома по улице Строителей, где жил 25-летний безработный подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В УМВД отметили, что прапорщик полиции Наталья Васильева работает кинологом с 2015 года. Ница – ее первая служебная собака, но дома у Натальи Васильевой есть свои собаки. Кинолог с собакой прошли подготовку в одной из школ служебного собаководства. В активе Натальи Васильевой и ее четвероногой помощницы за прошедшее время есть уже целый ряд результативных выездов на происшествия.