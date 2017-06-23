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Общество

Около 100 граммов марихуаны откопали полицейские в Усвятах

В ходе первого этапа операции «Мак-2017», который начался в Псковской области, выявлены пять преступлений, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. Об этом 23 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону Сергей Титов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С. Титов добавил, что около 100 граммов марихуаны обнаружено в Усвятах, наркотики были закопаны в банке с целью последующей продажи. «Сегодня буду оформлять», - сказал он.

По словам представителя силового ведомства, структура изъятия наркотиков у разовых потребителей будет меняться. Сотрудники управления полностью поменяли профработу с несовершеннолетними. В частности, организован единый день родительских собраний, кторый будет проводиться ежегодно. «Удалось добиться того, что такое собрание проводилось в каждой школе каждого населенного пункта. Сотрудники полиции были обучены, как проводить такие лекции», - рассказал Сергей Титов и выразил надежду, что эта работа даст эффект.

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