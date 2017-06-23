В Псковской области сформирована команда для участия во Всероссийском летнем фестивале ГТО

14:42, 23 июня 2017, ПАИ

В Псковской области сформирована команда для участия во Всероссийском летнем фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне», который пройдет в октябре в МДЦ «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки региона.

Региональный этап соревнований завершился 20-22 июня в Пушкинских Горах. В них приняли участие 122 учащихся из 22 муниципалитетов в возрасте 11-15 лет (III и IV ступени комплекса ГТО). Все они – обладатели золотых или серебряных знаков комплекса ГТО.

Фестиваль включал спортивную и конкурсную программы, а также тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. Спортивная программа состояла из 8 испытаний (тестов).Тема конкурсной программы: «Займись спортом! Участвуй в ГТО!».

«Несмотря на проливной дождь, который шел практически постоянно, соревнования прошли в упорной борьбе, ни один вид программы не был отменен. Моральную поддержку участникам обеспечивала региональный посол комплекса ГТО, Заслуженный мастер спорта СССР Светлана Степановна Семенова», - рассказали организаторы.

Победителем областного летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся стала команда Куньинского района, второе место заняла представители Островского района, третье — спортсмены Пскова.

В личном первенстве в многоборье победителем среди девушек (III ступень) стала Анастасия Голубева из Куньи, второе и третье место заняли островички Анастасия Николаева и Елизавета Николаева, соответственно. Также определена тройка лучших на IV ступени комплекса ГТО: Виктория Пешко (Пустошка), Лия Образцова (Остров), Анастасия Виткина (Порхов).

Среди юношей на III ступени отличились Алексей Маньшин (Порхов), Сиевуш Рахимов (Псков), Ярослав Тимофеев (Остров), на IV ступени — Леонид Ковалев (Дедовичи), Данила Никифоров (Псков), Даниил Яковлев (Псковский район).

В конкурсе на лучшую спортивную агитбригаду «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» победа присуждена Дновскому района, за ним идут Порховский и Усвятский районы, соответственно.

В тестировании уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта лучший результат показали Полина Богданова (III ступень, Пушкинские Горы) и Виктория Пешко (IV ступень, Пустошка).

В Центре спортподготовки области отметили, что Виктория Пешко будет участвовать во Всероссийском фестивале в третий раз, а Образцова Лия – во второй.