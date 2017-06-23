Псковская область подключилась к созданию Единой государственной информационной системы соцобеспечения

12:52, 23 июня 2017, ПАИ

Псковская область приступила к реализации мероприятий по разработке Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, установочное совещание провел 23 июня начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. В его работе приняли участие руководители органов исполнительной власти региона и территориальных органов соцзащиты.

Для создания системы в каждом субъекте Российской Федерации пройдет сбор данных об оказываемых материальных и нематериальных мерах социальной поддержки граждан. По итогам этой работы впервые в России будет создан единый классификатор видов социальной поддержки и категорий граждан, которым она оказывается.

По данным Пенсионного фонда России, который выступит оператором новой системы, на уровне регионов насчитывается от 90 до 190 разных мер соцподдержки, которые предоставляются в натуральной и денежной форме десятками и сотням граждан. По словам Армена Мнацаканяна, в Псковской области около 45 видов мер социальной поддержки получают порядка 300 тысяч человек.

Цель системы — усовершенствовать учет прав граждан на социальное обеспечение, меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации, установленные законодательством, снабдить информацией самих граждан и чиновников.

ЕГИССО учтет все категории льготников — федеральных, региональных и муниципальных — и обеспечит централизацию системы соцобеспечения и ее прозрачность.

«Создав единую государственную систему социального обеспечения, мы придем к четкому пониманию, какие меры социальной поддержки и для каких категорий граждан действуют на территории всей Российской Федерации», — подчеркнул Армен Мнацаканян.

Единая государственная информационная система социального обеспечения начнет работать в России с 1 января 2018 года.