Псковичи приняли участие в конференции, посвященной изучению истории советских и немецких военнопленных

12:44, 23 июня 2017, ПАИ

Псковские исследователи Андрей Иванов и Юрий Алексеев приняли участие в российско-германской конференции, посвященной изучению истории советских и немецких военнопленных. Как сообщил Андрей Иванов на своей странице в социальной сети Facebook, конференция проходила 13-14 июня в германо-российском музее Берлин-Карлсхорст.

Организаторами конференции являлись Народный Союз Германии по уходу за военными могилами, Германский исторический институт в Москве, музей в Карсхорсте и Институт им. Людвига Больцмана по изучению последствий войн. С докладами на ней выступали представители российских и немецких архивов, некоммерческих организаций и институтов. В частности, Юрий Алексеев на рабочей группе «Память и поминовение» выступил с докладом о мемориализации территории немецкого концлагеря «Шталаг - 372» в Пскове.