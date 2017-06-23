Глава Пскова поздравил польский Белосток с Днем города

13:20, 23 июня 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, заместитель председателя комитета по ЖКХ и благоустройству Валерий Петров принимает участие в праздновании Дня города в побратимском Белостоке (Польша). В эти дни в Белостоке проходят встречи зарубежных делегаций, дипломатического и консульского корпуса с президентом Белостока, а также культурные мероприятия в центре города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

От имени главы города Пскова Ивана Цецерского руководству Белостока передан приветственный адрес. «Псков и Белосток - города-партнеры с добрыми побратимскими связями, которые объединяет не только многовековая история, но и налаженные деловые, культурные и дружеские отношения. Псковичи ценят сложившееся партнерство между нашими городами и надеются на его дальнейшее укрепление», - сказано в официальном поздравлении.

В программу пребывания депутата, директора муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор» Валерия Петрова включено знакомство с современными формами поддержки молодых предпринимателей и работой Белостокского научно-технологического парка.