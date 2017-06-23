Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня

16:02, 23 июня 2017, ПАИ

24 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +16 до +21.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.