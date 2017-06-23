Псковский избирком заверил список партии «Яблоко» на довыборы в облсобрание

13:53, 23 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 23 июня, Избирательная комиссия Псковской области заверила список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов 6-го созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным объединением «Псковское региональное отделение Российской объединенной демократической партии «Яблоко». Как сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме, в на выборы партия выдвинула индивидуального предпринимателя Артёма Медведева 1983 года рождения, житель города Великие Луки.

Также члены облизбиркома постановили выдать уполномоченному представителю партии «Яблоко» заверенную копию списка кандидатов и направить настоящее постановление с копиями заверенного списка и копиями заявлений кандидатов в соответствующую окружную избирательную комиссию.

Напомним, что в Единый день голосования 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки) и еще 37 муниципальных избирательных кампаний в 24 районах области.