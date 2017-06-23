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Общество

Для установления законности рубки в парке деревни Вязье на место выехали специалисты

По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака специалисты Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды и Порховского лесничества выехали в деревню Вязье Дедовичского района, чтобы на месте разобраться в ситуации с вырубкой деревьев в местном парке. В поездке их сопровождает житель Дедовичского района Геннадий Афанасьев, который привлек внимание главы региона к этому вопросу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По информации председателя Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктора Мусатова, на территории лесопарковой зоны проводилась санитарная вырубка деревьев. Она была назначена Порховским лесничеством по обращению главы Дедовичского района Игоря Гуменюка. Сейчас все работы приостановлены.

Члены выездной комиссии намерены на месте рассмотреть законность назначения санитарной рубки и соответствие проведенных работ документам, добавил Виктор Мусатов.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

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