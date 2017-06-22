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Экономика

Три автомобиля с продуктами без документов задержаны в Псковской области

22 и 23 июня в Псковской области задержаны три автомобиля, перемещавших из Белоруссии продукцию растительного происхождения без сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз свежей земляники и репчатого лука общим весом около 4 тонн. Транспортные средства возвращены на территорию страны-экспортера.

В фитосанитарном контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района выявлен автомобиль, перемещавший плодоовощную продукцию без сопроводительных документов. В результате досмотра обнаружены 60 кг черешни и 100 кг яблок, выращенных в Молдавии, 300 кг огурцов, 60 кг картофеля и 56 кг клубники неустановленного происхождения, а также 210 кг свежих томатов, выращенных в Украине. В рамках исполнения законодательства РФ часть партии (томаты) подлежит изъятию и уничтожению. В отношении остальной продукции принято решение о возврате на территорию страны-экспортера.

Представители владельцев грузов были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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