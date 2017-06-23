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Александра Савенкова представит Псковскую область в составе сборной РФ на X Всемирных играх в Польше

Великолукская лучница Александра Савенкова представит Псковскую область в составе сборной России на X Всемирных играх, которые пройдут с 20 по 30 июля в польском Вроцлаве. Об этом сообщил в социальной сети Instagram председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Александра Савенкова

Отметим, Александра Савенкова – мастер спорта международного класса по стрельбе из лука.

Всемирные игры – соревнования по неолимпийским видам спорта, которые проводятся с 1980 года под патронатом Международного олимпийского комитета.

В настоящее время Всемирные игры (World Games) являются спортивным мероприятием Международной Ассоциации Всемирных игр (IWGA), проводимых под патронатом Международного Олимпийского Комитета (МОК) и, подобно Олимпийским играм, являются международным спортивным событием, объединяющим спортсменов мира самого высокого ранга.

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