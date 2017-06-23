Безработная великолучанка украла сумку со столика в кафе

14:37, 23 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские по «горячим следам» установили гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 июня в ночное время в кафе по проспекту Гагарина у одного из посетителей со столика украли сумку с мобильным телефоном и документами. Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки удалось в кратчайшие сроки установить и задержать 36-летнюю безработную местную жительницу, которая подозревается в совершении этого преступления. Похищенное изъято.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.