Великолукский клуб «Луки-Энергия» перешел во второй дивизион
23 июня ФК «Луки-Энергия» получил лицензию Российского футбольного союза, дающее право на выступление в сезоне-2017/18 во Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд профессиональных футбольных клубов второго дивизиона под эгидой организации.
Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырёв, для этого клуб без замечаний прошел обусловленную процедуру и выполнил требования пяти категорий, предъявляемые к футбольным клубам.