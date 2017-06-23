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Спорт

Великолукский клуб «Луки-Энергия» перешел во второй дивизион

23 июня ФК «Луки-Энергия» получил лицензию Российского футбольного союза, дающее право на выступление в сезоне-2017/18 во Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд профессиональных футбольных клубов второго дивизиона под эгидой организации.

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырёв, для этого клуб без замечаний прошел обусловленную процедуру и выполнил требования пяти категорий, предъявляемые к футбольным клубам.

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