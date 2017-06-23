Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
Администрация Пскова заказала предпроектное обследование Советского (Троицкого) моста через реку Пскову. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс.
Максимальная цена контракта составляет 1 млн 130 тысяч 687 рублей. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие — 19 июля.
Подрядчик должен оценить техническое состояние мостового сооружения. Цели проведения работ: выявление дефектов в конструкции пролетных строений, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, определение ремонтопригодности пролетных строений моста; назначение режима эксплуатации моста;
разработка рекомендаций о необходимых работах.
Ранее сообщалось, что в этом году в Пскове планируется восстановить изношенные асфальтобетонные слои покрытия Советского моста через реку Пскову и Ольгинского через реку Великую. На эти цели планируется потратить порядка 5 млн 77 тысяч.