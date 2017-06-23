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Общество

«Свечу памяти» зажгли «Волонтёры Победы» на набережной Псковы

22 июня в Пскове прошла традиционная акция «Свеча памяти», в ходе которой активисты регионального отделения «Волонтёров Победы» зажгли свечи на набережной Псковы в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Все пришедшие смогли поучаствовать в зажжении свечей и расстановке их в форме двух звезд. В 4:00, как только зажглись свечи, была объявлена торжественная минута молчания. Затем под стенами Псковского кремля зазвучала мелодия «Журавлей», после чего молодые люди прочитали стихи.

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