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Общество

Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове

В связи с проведением съемок художественного фильма на территории 24 июня возможно временное ограничение прохода маломерных судов по реке Великой в районе Ольгинского моста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, в Псковской области проходят съемки новой картины режиссёра, руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области  Дмитрия Месхиева с рабочим названием «Преданные».

Сценарий к фильму Дмитрий Месхиев написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашом. В главных ролях также заняты Ирина Розанова, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Кристина Кузьмина, Евгений Ткачук. В одной из центральных ролей - актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев.Пскове

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