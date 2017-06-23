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Общество

Псковский собственник сельхозугодий оштрафован на 330 тысяч рублей

Мировым судом судебного участка № 125 района Кузьминки города Москвы псковский собственник сельхозугодий привлечен к административной ответственности за повторное неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа, составившего 330 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания были выданы землевладельцу по результатам обследования принадлежащих ему земель общей площадью 53,1 га, находящихся вблизи деревни  Сылтаново Себежского района. Специалисты обнаружили, что 11 участков не используются по назначению, зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Позже, в ходе внеплановой проверки, установлено, что требования предписаний не исполнены, зарастание сельхозугодий не устранено. По данному факту были составлены протоколы и направлены в мировой суд.

Рассмотрев представленные материалы, суд признал собственника виновным в совершении правонарушения и назначил штраф в размере 110 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей  за каждое неисполненное предписание).

Однако последующая внеплановая проверка показала, что собственник так не исполнил законные требования надзорного органа, хотя получил повторное предписание.

В отношении нарушителя снова были составлены протоколы и дело передано в мировой суд, который поддержал решение Управления Россельхознадзора и назначил штраф по 30 тыс. рублей за каждое неисполненное предписание.
 

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