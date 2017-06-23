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Общество

Уличный «капустник» устроит в Пскове Молодёжный центр

27 июня в Пскове в амфитеатре на набережной реки Великой пройдёт молодёжный уличный «капустник», приуроченный к Дню Молодёжи. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, мероприятие состоится с 19:00 до 21:00.

«Ты яркий, талантливый, харизматичный? Хочешь поделиться своим творчеством? Или просто хорошо провести время? Присоединяйся! Мы ждём именно тебя!» - отметили организаторы.

Подробности здесь - https://vk.com/tvoe_leto.

Хэштег - #ТвоёЛето 

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