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Общество

В псковском УФСИН подвели итоги проверки Федеральной службы исполнения наказаний

В УФСИН России по Псковской области состоялось оперативное совещание по результатам контрольной проверки, которая проводилась комиссией ФСИН России в период с 13 по 23 июня. Члены комиссии посетили исправительные учреждения региона, проверили деятельность следственных изоляторов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН.

В период работы комиссии было проанализировано фактическое выполнение мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе инспектирования регионального УФСИН в мае-июне 2016 года, а также эффективность принимаемых мер по улучшению деятельности исправительных учреждений. Оказана практическая и методическая помощь сотрудникам УФСИН и подразделений, проведены совещания и консультации по направлениям служебной деятельности. Осуществлен прием осужденных, сотрудников и граждан по личным вопросам.

Подводя итоги проверки, руководитель комиссии главный инспектор УИС главной инспекции УИС УПОАО ФСИН России полковник внутренней службы Владимир Казанцев отметил, что в целом обстановка в учреждениях УИС в настоящее время стабильная и контролируемая, по ряду направлений деятельности наметилась положительная динамика, но есть отдельные недостатки, которым необходимо уделить пристальное внимание.

Начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Юрий Лымарь поблагодарил членов комиссии за работу и объективную оценку деятельности территориального органа, за оказание практической и методической помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы области и заверил, что личный состав примет меры для устранения указанных недостатков.

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