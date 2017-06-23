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Общество

Голландские хризантемы и герберы сожгли в Себежском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз хризантем и гербер в горшках, выращенных в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Часть перемещаемого растительного груза оказалась заражена - в ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Этот вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств, он опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений. Высокая вредоносность западного цветочного трипса обусловлена высокой скоростью роста популяции, скрытым образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

Фото rshn-tver.ru

В связи с этим было принято решение об изъятии и уничтожении восьми растений.

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