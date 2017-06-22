Андрей Турчак вручил гранты молодым ученым за новые разработки в АПК

16:07, 23 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вручил гранты молодым ученым — победителям программы «У.М.Н.И.К. — 2016» за разработку новых технологических приемов в сельском хозяйстве. Церемония состоялась 23 июня в Палкинском районе в рамках областной выставки «День поля-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Денежную поддержку на продолжение исследований из рук главы региона получили магистрант Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Дмитрий Кривогузов, который занимается разработкой устройства для ультразвукового обеззараживания молока, и аспирант Псковского государственного университета Кристина Афанасьева. Она работает над проектом «Разработка устройства для воздушного обогрева почвы в условиях закрытого грунта». Размер гранта — 500 тысяч рублей.

Андрей Турчак поблагодарил молодых ученых за интерес к развитию сельскохозяйственной отрасли и пожелал, чтобы результаты их работы были востребованы. «Для Псковской области сельское хозяйство исторически было опорным драйвером развития, и я рад, что отрасль не стоит на месте, развивается. Об этом говорят не только цифры статистики. Индекс производства сельхозпродукции в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24%», — сказал глава региона и поблагодарил всех аграриев за достигнутые результаты.

Отдельно губернатор отметил благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд председателя колхоза «Заря» Порховского района Бориса Петрова и почетной грамотой — государственного инженера-инспектора территориальной инспекции гостехнадзора Палкинского и Порховского районов Бориса Васильева.

В этом году областная выставка «День поля» проходит под девизом «Техническое переоснащение АПК — основа устойчивой работы сельского хозяйства». Ведущие производители сельскохозяйственной техники России и Белоруссии представили здесь свою продукцию: трактора, культиваторы, посевные комплексы. Были стенды Великолукской сельскохозяйственной академии, Псковского научно-исследовательского института сельского хозяйства, агротехнического колледжа и его партнера - Малгавского колледжа из Латвии.

Губернатор прошел по выставке, пообщался с участниками и производителями. В частности, ему показали, как происходит процесс мелиорации и подготовки заброшенных пашен к посевной, рассказали о технологии мониторинга сельхозземель с помощью беспилотных воздушных средств.

Представители «Россельхозцентра» презентовали Андрею Турчаку собственные разработки — девять способов борьбы с борщевиком. «Представьте мне справку по всем девяти способам — будем изучать», — откликнулся губернатор.

Специалисты ООО «Тригорское», на территории которого проходила выставка, показали в работе универсальный посевной комплекс, культиваторы и другую технику, которой располагает организация для обработки и ввода сельхозземель в оборот. На полях Палкинского района инвестор планирует выращивать рапс и пшеницу. Также хозяйство сеет и реализует гречку, горох и ячмень. На сегодняшний день общая площадь посевных площадей ООО «Тригорское» — 12 тысяч га.

Глава администрации Палкинского района Галина Кузьма в свою очередь отметила, что в районе практически завершена работа по оформлению невостребованных земельных долей. «Очень приятно, что на наши земли пришли инвесторы, и организовали работу по вводу наших земель в оборот», — сказала она.

По словам депутата Псковского областного Собрания, председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, руководителя «ПсковАгроИнвеста» Александра Братчикова, без науки, техники и инноваций невозможно современное сельское хозяйство. Он поблагодарил губернатора и власти области за всестороннюю поддержку отрасли.