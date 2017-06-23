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Спорт

Монтаж ледового поля нового спорткомплекса начался в Великих Луках

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном по переулку Пескарёва в Великих Луках идет полным ходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту администрации города.

На данный момент производится бетонная подготовка, гидроизоляция, армирование и подготовка основания обходной дорожки ледового поля, бетонирование колонн ледового поля, гидроизоляция бетонной подготовки зоны бассейна. На объекте работают 28 человек, 6 единиц техники.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводит ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.

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