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Общество

Незаконная торговля фруктами и ягодами развернулась у магазина «Маяк» в Пскове

23 июня в Пскове прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Фото pskovgorod.ru

С проверкой на Рижский проспект выехала консультант отдела потребительского рынка и услуг администрации города Ольга Селиверстова в сопровождении сотрудников полиции. Несанкционированная торговля фруктами и ягодами развернулась в районе магазина «Маяк». Ни один из продавцов не смог подтвердить документально происхождение товара или предъявить разрешение на торговлю в указанном месте. Факты нарушений были зафиксированы в протоколах, продавцы понесут наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 тысяч - для юридических лиц.

Фото pskovgorod.ru

Фото pskovgorod.ru

«Мы проводим проверки ежедневно, так как сейчас наблюдается сезонный рост количества нарушений. Только за прошедшую неделю было составлено 18 протоколов. Помимо нарушений правил торговли продавцы оставляют после себя большое количество мусора - упаковку, ящики, испорченные продукты. Уборку этих отходов вынужден брать на себя муниципалитет», - сообщили в отделе потребительского рынка и услуг, добавив, что для реализации сельхозпродукции для садоводов созданы бесплатные торговые места на рынках на улицах Народной, Текстильной и по Рижскому проспекту, 9. Кроме того, оборудована дополнительная площадка за торговым комплексом «Европарк», где по четвергам работает ярмарка.

Администрация города призывает граждан воздержаться от покупок в местах, не предназначенных для торговли. Продажа продуктов питания «с багажника» не соответствует санитарным нормам.

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