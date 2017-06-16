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Соцсфера

За год более 7 тысяч детей из нуждающихся семей получили помощь от псковичей

За 2016 года Псковское областное отделение Российского Детского фонда оказало помощь 7 тысячам 124 детям из нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Фото Детского фонда

«Одежду, обувь и игрушки приносят псковичи, посылки присылают из других городов и стран», - рассказали в Детском фонде.

В 2017 году просьб о помощи стало больше. В Детский фонд обращаются семьи, которые по разным причинам сейчас не могут обеспечить детей всем-необходимым: в основном это матери-одиночки, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также пострадавшие от пожара.

По возможности, для детей из глубинки, помимо вещевой помощи, выделяются и продукты длительного хранения. Продуктовые наборы удается приобрести благодаря регулярным пожертвованиям частных лиц и представителей бизнес-структур. А этой весной подопечным Детского фонда поддержку также оказал благотворительный фонд «Добрый Псков». Благодаря акции «Купил-отдал добрую авоську» «Добрый Псков» передал в Детский фонд 120 продуктовых наборов. Все они были отправлены в Бежаницкий, Пыталовский, Локнянский, Новосокольнический и Куньинский районы.

После того как вещи приносят в Детский фонд, сотрудники и волонтеры формируют вещевую помощь. Благодаря торговой фирме «Европак», а также ООО «Элкон-Трейд», вещи упаковываются в большие крепкие мешки, а затем за ними приезжают представители Центров социального обслуживания.

Фото Детского фонда

«К сожалению, сотрудники ЦСО – представители Детского фонда в районах – не могут часто приезжать в Псков, особенно из отдаленных районов. Сейчас у организации есть несколько помощников, которые помогают решать транспортный вопрос, среди них, например, Вячеслав Иванов, Виталий Кондровский, Антон Минаков. Но из-за большого количества просьб о поддержке объемы вещевой помощи очень велики, и доставлять ее нуждающимся оперативно не получается», - отметили в организации.

Детский фонд просит всех неравнодушных владельцев транспорта помочь с транспортировкой грузов. «Если у вас есть небольшая грузовая или вместительная легковая машина, и вы хотите помочь ребятам из нуждающихся семей, пожалуйста, сообщите нам по телефону 73-58-80 либо в социальной сети «ВКонтакте», - обратились к жителям регионам.

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