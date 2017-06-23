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На псковской таможне задержали 1,5 тысячи телевизоров

В Псковской области на российско-латвийской границе задержали 1500 телевизоров, произведенных в Калининградской области. Об этом сообщает портал «Новый Калининград.Ru» со ссылкой на предпринимателя, рассказавшего об инциденте на совещании Федеральной таможенной службы по вопросам реформы государственного контроля и надзора, которое проходит в городе Светлогорске Калининградской области сегодня, 23 июня.

«Я вам сейчас анекдот расскажу, но до слез. Вез 2000 телевизоров, собранных в Калининграде, на территорию России. Калининградская таможня пропустила, литовская, таможня Латвии не нашла каких-либо нарушений, а вот наши во Пскове груз завернули. До России довез только 500. По остальным якобы перевес. Теперь нужно их вызволять, тратить немалые деньги», - рассказал бизнесмен.

Как сообщает «Новый Калининград.Ru», присутствовавший на совещании министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу государственного контроля и надзора, заявил, что в течение недели этот вопрос будет обсужден с представителями Федеральной таможенной службы. 

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