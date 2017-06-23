0
16:58
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
16:13
ФОТОФАКТ: Собачья упряжка на улицах Пскова
16:02
Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня
15:08
Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове
14:52
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
11:56
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
10:45
Открытие выставки «Псковские ерши»
Еще новости
Общество

Псковский омбудсмен рассказал экспертам о случаях дискриминации инвалидов в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в заседании круглого стола для омбудсменов в СЗФО РФ «Реализация принципов и обязательств,  предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов. Устранение дискриминации по признаку инвалидности. Опыт России и Норвегии», который прошел в  Профессионально-реабилитационном центре инвалидов Санкт-Петербурга 21 июня, и рассказал о случаях дискриминации инвалидов в сфере жилищных прав в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации рассказал сам омбудсмен.

По его словам, в одном экспертном заключении на проектную документацию по жилому дому в Пскове частная экспертная организация сделала вывод, что раз здание то техническому заданию проектной организации не предусмотрено для проживания маломобильных групп населения, то все квартиры в нём  не должны содержать специализированные элементы для таких групп граждан. В другом экспертном заключении, опять же частной негосударственной экспертизы,  на многоквартирный жилой дом в деревне Борисович Псковского района, также сделан вывод о том, что поскольку в проектом задании не оговорено проживание инвалидов-колясочников и других категорий инвалидов, то специализированные элементы для этих групп не предусмотрены.  Но при этом отмечено, что в случае же заселения одной из квартир домов семьей инвалида необходима вся перепланировка квартиры.

Участники совещания согласились, что такие подходы и вольная интерпретации действующего законодательства России грубо нарушают Конвенцию о правах инвалидов. А подобные действия проектных и экспертных организаций содержат признаки дискриминации по признаку инвалидности, что прямо запрещено международными актами, которые имеют силу закона в России. Тем более строящие дома и их квартиры выставляются на открытую продажу для всех без исключения групп населения, но выполненные планировки помещений, лестничных маршей и дверные проёмы не позволяют гражданам с различной степенью инвалидности приобретать в них квартиры, т.к. такие жилые и нежилые помещения не обеспечивают доступность для комфортного проживания для этой категории граждан. 

Отметим, что встреча экспертов и правозащитников была  организована Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым и Генеральным консулом Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге Хейди Олуфсен.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
ФОТОФАКТ: Собачья упряжка на улицах Пскова
23 июня 2017
ФОТОФАКТ: Собачья упряжка на улицах Пскова
Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2017
Южный ветер и до 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 24 июня
Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове
23 июня 2017
Из-за киносъемок 24 июня будет ограничен проход судов под Ольгинским мостом в Пскове 1
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
23 июня 2017
Администрация Пскова заказала обследование Троицкого моста
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
23 июня 2017
До 8% псковских школьников отказываются от тестирования на наркотики
Открытие выставки «Псковские ерши»
23 июня 2017
Открытие выставки «Псковские ерши»
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область
22 июня 2017
Свежие томаты и черешня из Белоруссии не попали в Псковскую область 1

Идет загрузка...