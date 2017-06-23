Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме

16:58, 23 июня 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации проводит служебную проверку по факту гибели женщины в родильном доме города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как рассказал главный врач медучреждения Сергей Сукманюк, смерть женщины наступила в пятницу, 23 июня, после операции кесарева сечения. «Предположительно, у роженицы оторвался тромб, и развилась тромбоэмболия легочной артерии. Специалисты будут подробно разбирать этот случай, вскрытие назначено на понедельник», - пояснил главврач.

«Ребенок живой, его жизни ничего не угрожает», - добавил Сергей Сукманюк.