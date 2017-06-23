В Гдове безработный обманул искавшего жилье петербуржца

19:42, 23 июня 2017, ПАИ

В Гдове полиция проводит проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, приезжий из Санкт-Петербурга решил приобрести или арендовать жилье в Гдове. В этом ему обещал помочь 34-летний безработный местный житель, однако для решения жилищной проблемы ему потребовалась определенная сумма, и на протяжении нескольких месяцев клиент пересылал ему деньги. В общей сложности петербуржец передал гдовичу 32 тысячи рублей.

Но местный житель не выполнил обещание, и тогда потерпевшему пришлось обращаться за помощью в ОМВД России по Гдовскому району. В настоящее время стражи порядка разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.