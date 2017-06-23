Учебно-методический сбор инспекторов по маломерным судам прошел в Пскове

19:50, 23 июня 2017, ПАИ

С 22 по 23 июня в Пскове прошел учебно-методический сбор сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Во время сбора рассматривались такие темы, как: совершенствование работы государственных инспекторов в области надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях базами (сооружениями) для их стоянок и пляжами; повышение эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, поиску и спасению людей, охране жизни людей и окружающей среды на водоемах региона.

В ходе сбора были подведены итоги контрольно-надзорной деятельности инспекторского состава за шесть месяцев 2017 года и эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Также сотрудники ГИМС определили основные задачи инспекторских подразделений по обеспечению безопасности в летний период, провели анализ хода месячника безопасности. «Перед началом купального сезона было проведено техническое освидетельствование зарегистрированных пляжей на территории Псковской области, проверено техническое состояние баз для стоянок маломерных судов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, было организовано тестирование для проверки знания законов, должностных обязанностей государственных инспекторов ГИМС, аспектов практической деятельности. Завершился сбор круглым столом, где обсуждались проблемные вопросы.