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Общество

О запрете разведения костров в лесу напомнили псковичам пожарные

23 июня  сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

Специалисты пообщались с населением, проинструктировали 14 человек по мерам пожарной безопасности, распространили листовки по правилам содержания территорий в весенне-летний период, а также об ограничении посещения лесов и запрете разведения костров в лесу.

Фото 60.mchs.gov.ru

В рамках инструктажа псковичи узнали об обстановке с пожарами на территории области, основных причинах возгораний в частном жилом секторе на селе. Кроме того, сотрудники МЧС разъяснили гражданам требования Правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.

 

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