О запрете разведения костров в лесу напомнили псковичам пожарные

22:20, 23 июня 2017, ПАИ

23 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели противопожарный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты пообщались с населением, проинструктировали 14 человек по мерам пожарной безопасности, распространили листовки по правилам содержания территорий в весенне-летний период, а также об ограничении посещения лесов и запрете разведения костров в лесу.

В рамках инструктажа псковичи узнали об обстановке с пожарами на территории области, основных причинах возгораний в частном жилом секторе на селе. Кроме того, сотрудники МЧС разъяснили гражданам требования Правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.