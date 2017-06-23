Пожилые псковичи рассказали молодым добровольцам Красного Креста о войне

20:06, 23 июня 2017, ПАИ

В Пскове состоялась встреча представителей старшего поколения с молодыми добровольцами Красного Креста – учащимися городской школы № 9 и областного колледжа искусств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском Красном Кресте.

«Поводом для встречи стала одна из самых печальных дат в истории России - День памяти и скорби. Пожилые люди поделились своими воспоминаниями о том, как война ворвалась в их мирную жизнь. Прошло 76 лет с начала Великой Отечественной войны, но в памяти старшего поколения навсегда остались события страшных дней войны», - рассказали организаторы мероприятия.

Зажженными свечами и минутой молчания собравшиеся почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Затем пожилые люди и молодежь направились из офиса Красного Креста на площадь Победы, к Могиле Неизвестного солдата, чтобы возложить цветы.

Напомним, что тематические встречи в Псковском Красном Кресте проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).