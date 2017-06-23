Безработный украл велосипед у жительницы Локни

20:17, 23 июня 2017, ПАИ

В Локне полиция раскрыла кражу велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 22 июня от дома по улице Пролетарской в поселке Локня была совершена кража велосипеда, принадлежащего местной жительнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 47-летний безработный, ранее судимый житель района. В ходе обыска стражи порядка изъяли у него похищенный транспорт.