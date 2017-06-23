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Общество

76 выпускников Псковского филиала Академии ФСИН получили дипломы

76 выпускников Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы об окончании образовательной организации по специальности «Правоохранительная деятельность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН Инна Ускачева поздравила выпускников со знаменательным в их жизни событием, выразив уверенность, что полученные знания, умения и навыки будут надежной опорой в ежедневной служебной деятельности и послужат личностному и профессиональному росту.

Фото пресс-службы вуза

Все выпускники – сотрудники и работники учреждений и органов ФСИН России из Архангельской, Белгородской, Брянской, Новгородской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Мурманской, Пермской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Ленинградской, Тверской областей, а также из Калмыкии, Карелии и Коми.

 

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