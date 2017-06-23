76 выпускников Псковского филиала Академии ФСИН получили дипломы

20:30, 23 июня 2017, ПАИ

76 выпускников Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы об окончании образовательной организации по специальности «Правоохранительная деятельность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН Инна Ускачева поздравила выпускников со знаменательным в их жизни событием, выразив уверенность, что полученные знания, умения и навыки будут надежной опорой в ежедневной служебной деятельности и послужат личностному и профессиональному росту.

Все выпускники – сотрудники и работники учреждений и органов ФСИН России из Архангельской, Белгородской, Брянской, Новгородской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Мурманской, Пермской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Ленинградской, Тверской областей, а также из Калмыкии, Карелии и Коми.