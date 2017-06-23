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Общество

Дмитрий Быстров вручил островским выпускникам-медалистам почётные грамоты

Медали за особые успехи в учебе, цветы и почётные грамоты за получение аттестата с отличием вручил выпускникам 9-х и 11-х классов глава администрации Островского района Дмитрий Быстров во время ежегодного приёма, который прошёл в актовом зале районной администрации 23 июля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Также на встрече с руководителем муниципалитета по традиции присутствовали заместители главы администрации, начальник управления образования Островского района, директора учебных заведений, а также родители учащихся. 

«Вы успешно окончили школу, для многих впереди учёба в высших учебных заведениях. Какую бы профессию вы для себя не избрали, будьте уверены, что мы ждём вас здесь, на малой родине. Ваши умения и таланты обязательно пригодятся и, поверьте, нам будет, что вам предложить. Уже в настоящее время идёт активная работа по привлечению инвесторов в наш регион. Со временем мы постараемся добиться того, чтобы рынок рабочих мест расширялся как по количественным показателям, так и по уровню достойной заработной платы. Муниципалитет приложит все усилия, чтобы проживание и условия работы в нашем городе и районе были всё более комфортными. Тем, кто освоит профессию управленца, сам сможет приложить усилия и внести собственный вклад в развитие экономической, социальной и культурной сферы территории Островского района», - отметил Дмитрий Быстров, обращаясь к выпускникам. 

За чаепитием глава районной администрации расспросил молодых людей о том, как они добились высоких показателей в учёбе, впечатлениях о школьных годах, будущих планах. 

Затем Дмитрий Быстров поблагодарил учителей за ответственный и кропотливый труд, а родителей за воспитание и поддержку детей, самим выпускникам он пожелал успешного освоения выбранной профессии и максимальной реализации способностей и талантов. 

Лучшие выпускники Островского района сделали памятную фотографию с главой администрации, которая, по их словам, будет расположена на почётном месте в их школьных альбомах.

Фотографии Игоря Вознесенского.

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