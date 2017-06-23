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Общество

Вероника Скворцова: Информатизация здравоохранения в России происходит неравномерно

Информатизация здравоохранения в России происходит неравномерно, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть регионы фактически с тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов. Есть такие, которые начинают с самого начала сейчас. Сотрудники министерства в области информатизации фактически находятся постоянно там [в регионах], чтобы коллегам помочь догнать других», - сказала министр.

Как она отметила, что «на сегодняшний день более 70% всех рабочих мест врачей уже полностью автоматизированы, и имеют доступ к единым информационным базам, дистанционным программам непрерывного медицинского образования».

В. Скворцова напомнила, что законопроект, посвященный формированию единой государственной информационной системы здравоохранения, развитию телемедицины и электронного документооборота, уже прошел первое чтение в Госдуме.

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